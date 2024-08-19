القوة الجوية يعزز دفاعه بزيد تحسين

2024-08-19 20:14:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي القوة الجوية، اليوم الإثنين، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب منتخبنا الوطني زيد تحسين لتعزيز خط دفاعه.وذكر بيان لنادي القوة الجوية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "لاعب منتخبنا الوطني زيد تحسين وقع بشكل رسمي على كشوفات القوة الجوية لتمثيل الفريق خلال منافسات دوري نجوم العراق ودوري أبطال آسيا 2".يذكر أن زيد تحسين قد مثل فريق الطلبة في الموسم الماضي.