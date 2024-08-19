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الجيش يحرز لقب دوري الدرجة الثانية بكرة القدم

مراسل غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرقي
مراسل غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرقي
2024-08-19 20:14:02 - المصدر: واع
بغداد : واع 
 احرز فريق الجيش ، اليوم الاثنين ،  لقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم الحالي، اثر فوزه على الفلوجة بفارق ركلات الترجيح من علامة الجزاء ( 4 / 2 ) . 
وافاد بيان لاتحاد الكرة وتلقته وكالة الانباء العراقية ( واع ) : ان فريق الجيش احرز ، مساء اليوم الاثنين ، لقب دوري الدرجة الثانيه للموسم الحالي  ( 2023 – 2024 ) بعد فوزه في المباراة النهائية بفارق ركلات الترجيح من علامة الجزاء ( 4 / 2 ) ، مشيرا ان المباراة التي ضيفها ملعب التاجي انتهى وقتها الاصلي بهدف لمثله . 
وكان فريقا الجيش والفلوجة قد تاهلا معا الى دوري الدرجة الاولى .

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