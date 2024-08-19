الجيش يحرز لقب دوري الدرجة الثانية بكرة القدم

2024-08-19 20:14:02 - المصدر: واع

بغداد : واعاحرز فريق الجيش ، اليوم الاثنين ، لقب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم الحالي، اثر فوزه على الفلوجة بفارق ركلات الترجيح من علامة الجزاء ( 4 / 2 ) .وافاد بيان لاتحاد الكرة وتلقته وكالة الانباء العراقية ( واع ) : ان فريق الجيش احرز ، مساء اليوم الاثنين ، لقب دوري الدرجة الثانيه للموسم الحالي ( 2023 – 2024 ) بعد فوزه في المباراة النهائية بفارق ركلات الترجيح من علامة الجزاء ( 4 / 2 ) ، مشيرا ان المباراة التي ضيفها ملعب التاجي انتهى وقتها الاصلي بهدف لمثله .وكان فريقا الجيش والفلوجة قد تاهلا معا الى دوري الدرجة الاولى .