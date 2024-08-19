2024-08-19 20:14:02 - المصدر: واع

متابعة - واعذكرت صحيفة فووت ميركاتو الفرنسية أن ليونيل ميسي لم يفوت عملية تخريب منزله الخاص في الأرجنتين.قالت الصحيفة: إن "لاعب إنتر ميامي الأمريكي طلب الحصول على تعويض 50 ألف يورو من مجموعة الناشطين البيئيين الذين اقتحموا الفيلا الخاصة به في إيبيزا، وقاموا بتخريبها".وأوضحت، "ليونيل ميسي تقدم بشكوى ضد المجموعة، بعدما شوهت جدران المنزل ورفعت لافتات مكتوباً عليها "ساعدوا الكوكب" و"طعام الأغنياء" و"الغوا الشرطة" بداعي أن هؤلاء من أسباب أزمة المناخ في العالم".وأشارت إلى أن ما حدث في الجدران مجرد طلاء مائي ستتم إزالته بكل سهولة، ولكن اللاعب الأرجنتيني تمسك بالحصول على تعويض بعد عملية التخريب التي حدثت في حديقة المنزل والاقتحام غير القانوني للفيلا.