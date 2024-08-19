2024-08-19 20:14:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافقت إدارةُ نادي "ماريبور السلوفيني" على إتاحةِ اللاعب آدم طالب، للانخراطِ في صُفوفِ منتخب العراق الشبابيّ الذي سيقيمُ معسكراً تدريبياً يسبقُ مشاركته في تصفياتِ كأس آسيا التي تجري في شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل في تايلاند.

وقال مديرِ إدارةِ المنتخب نديم كريم: إن الجُهودَ الحثيثة التي بذلت من مُدربِ المنتخبِ عماد محمد، ومن قبلنا، وكذلك من قبل ماهر نوبل وكيل أعمال اللاعب آدم طالب، كانت سبباً في إقناعِ إدارةِ النادي السلوفينيّ بانضمامِ آدم طالب إلى المُعسكرِ التدريبيّ الخارجيّ الذي سيجري في الفترةِ المُقبلة، وكذلك التصفيات القارية، رغم كونها خارج فترة FIFA DAY".

وأضاف كريم: "من جانبٍ آخر لم توافق إدارتا ناديي اللاعبين (علي حيدر ورومان دولاتشي) على منحِ اللاعبين موافقة انضمامهما لصُفوفِ منتخبِ الشباب للمُعسكرِ المُقبل والتصفيات المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا".