2024-08-19 20:28:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى في تاسع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التقى أنتوني بلينكن الاثنين 19 آب 2024، برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوغ لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في القطاع. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الاجتماع مع بلينكن […]

