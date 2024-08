السوداني يؤكد ضرورة التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2024-08-19 20:28:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ضرورة التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل استمرار الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته (المدى)، إن "السوداني استقبل، اليوم الاثنين، رئيس كتلة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، للتباحث بشأن الأوضاع العامة في مختلف المجالات السياسية […]

