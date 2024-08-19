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"التيك توك".. بوابة للمحتوى الهابط ومصنع التفاهة المستشرية

مراسل غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرقي
مراسل غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرقي
2024-08-19 20:28:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعة منذ إطلاق منصة تيك توك، المعروفة في الصين باسم دوين Douyin، والتي تملكها شركة بايت دانس الصينية، في سبتمبر/أيلول 2016، بدأت تشهد نمواً تصاعدياً ملحوظاً. هذا التنامي، مدفوعاً بالأرباح الكبيرة وسهولة تحقيق الدخل، حفز صناع المحتوى على الانخراط بقوة في المنصة. كما ساهم تطبيق نمط دقيق من خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تشجيع المستخدمين […]

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