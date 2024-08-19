الحكيم يستقبل حسن الخميني

2024-08-19 21:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس تحالف القوى الوطنية عمار الحكيم، اليوم الأثنين (19 آب 2024)، العلامة حسن الخميني وأكد على اهمية زيارة الاربعين في تقريب شعوب المنطقة والعالم الاسلامي.

وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكيم، التقى العلامة حسن الخميني حفيد الإمام الخميني وبحضور رئيس منظمة بدر هادي العامري حيث رحب بسماحته في بغداد واستذكر معه سيرة الإمام الراحل ودوره في رعاية الأمة الإسلامية، كما أشار لتطورات الأحداث في المنطقة وأثرها على الواقع الأمني وعلاقات دول المنطقة فيما بينها".

وأضاف: "الحكيم، بيّن أهمية العلاقة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال أن زيارة الأربعين فرصة لتشابك شعوب المنطقة والعالم على طريق الإمام الحسين "عليه السلام" رمز الإباء والإصلاح، كما ثمّن موقف الشعب العراقي في خدمته لزوار الأربعينية من داخل وخارج العراق، داعيا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذا التجمع المليوني المهيب في ظروف مناخية وجغرافية صعبة".

وشدد رئيس تحالف القوى الوطنية على "أهمية مواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات الإسلامية، مؤكدا أهمية دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والحوزات العلمية في ذلك".

وجدد دعوته لـ"وقف إطلاق النار في غزة مع إغاثة النازحين وإعادتهم إلى ديارهم وإعمار المدينة من جديد، داعيا المجتمع الدولي إلى المساهمة في الوصول لوقف شامل لإطلاق النار، محذرا من استمرار الحرب وسعي الكيان الإسرائيلي لتوسعتها وإرباك السلم والأمن الدوليين".