2024-08-19 21:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

مع دخول أجواء الزيارة الأربعينية الى العراق في شهر صفر الهجري من كل عام، تقرر بالعادة المحافظات الجنوبية التي تشهد المسيرة المليونية نحو كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي.

وبهذا الصدد، تنشر "بغداد اليوم" المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي مع ذكر الاستثناءات، وكما يأتي: "كربلاء، والنجف، والبصرة، وذي قار، وميسان، والمثنى، والديوانية، وبابل، وواسط".

وأختلف عدد أيام التعطيل بين محافظة وأخرى، وكانت أطولها في كربلاء التي تشهد توافد حشود الزائرين، حيث عطلت الدوام بدءاً من يوم الأحد 12 آب الجاري، ولغاية 26 من نفس الشهر (21 صفر).

واستثنت الحكومات المحلية، دوائرها الأمنية والصحية والخدمية، من التعطيل.