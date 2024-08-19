قوة تقتحم مشروع ملعب ديالى الأولمبي وتأمر الشركة بإخلائه.. توضيح رسمي لحقيقة الإدعاء

2024-08-19 21:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

نفت دائرة الشباب والرياضة في ديالى، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، دخول قوة أمنية الى مشروع ملعبها الاولمبي.

وقال مدير دائرة الشباب والرياضة في ديالى هيثم عبد الستار لـ"بغداد اليوم"، إن "الانباء التي أوردتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول قوة أمنية الى مشروع الملعب الاولمبي قرب مدينة بعقوبة ومطالبة الشركة المنفذة بإخلائه، غير دقيقة".

وأضاف، أنه "لم تردنا أي أنباء بهذا الاتجاه بشكل رسمي"، مؤكدا، أن "المشروع يسير وفق ما خطط له".

وأشار إلى أن "المشروع مهم وحيوي لأهالي ديالى ويحظى بمتابعة من قبل وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر".

وفي 19 كانون الأول 2023، أعلن وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع، استئناف العمل بمشروع ملعب ديالى الاولمبي سعة ٣٠ ألف متفرج.

ويتضمن مشروع ملعب ديالى الاولمبي انشاء ملعب سعة 30 ألف متفرج مع ملعبين للتدريب أحدهما سعة 2000 متفرج، والآخر سعة 500 متفرج، مع فندق 4 نجوم سعة 75 سريرا.

ويحتوي المشروع أيضا على مسبح وحدائق ومواقف للسيارات، فضلا عن تأهيل مقتربات المشروع والمداخل.