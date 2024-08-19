السفير الياباني: بحثنا مع رئيس الوزراء مشروع تحويل النفايات إلى طاقة

2024-08-19 21:56:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الإثنين، أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشروع تحويل النفايات إلى طاقة.وذكر ماتسوموتو في تغريدة على منصة (x) تويتر سابقا- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- "أجريت اليوم مناقشة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول الوضع الإقليمي والتعاون الثنائي بين العراق واليابان".واشاد ماتسوموتو، بـ "الدور الإيجابي والبناء الذي يلعبه العراق في الوضع الإقليمي الحالي بما في ذلك غزة"، مؤكدا، أن "اليابان ستواصل العمل مع أصحاب المصلحة الإقليميين من أجل السلام والاستقرار".وأضاف، أنه "في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فقد تطرقت إلى التقدم المحرز في أعمال مصفاة البصرة لتكرير النفط الخام، وأهمية القروض المقدمة بالين الياباني للمشاريع المستقبلية في العراق".وأشار إلى أنه ناقش أيضا، "تقنية شركة هيتاشي زوسين إينوفا في مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في بغداد"، مبينا، "اتفقنا تماماً على أنه سيكون هناك المزيد من العمل بين اليابان والعراق".