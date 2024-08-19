المجلس الوزاري يصدر قرارات تتعلق بحماية المنتج المحلي وبيع الذرة والدفع الإلكتروني

2024-08-19 21:56:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، عددا من القرارات التي تتعلق بحماية المنتج المحلي وبيع الذرة والدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمجلس- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مقر وزارة الزراعة ببغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، إذ قرر المجلس قيام وزارة الزراعة ببيع الكمية المتبقية في مخازن شركتي العراقية لإنتاج البذور وما بين النهرين من حبوب الذرة الصفراء العلفية إلى معامل الأعلاف والمربين المجازين وغير المجازين وبسعر ٣٧٥ ألف دينار عراقي للطن الواحد".وتابع، "صادق المجلس على محضر اجتماع الجلسة الأولى للجنة الأمر الديواني الخاصة بتنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية وإعداد قائمة بالسلع المحظور استيرادها لحماية المنتج المحلي ووضع مسودة إعداد ضوابط منح إجازة الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد".وتابع البيان، أن "المجلس وافق على إدراج مشروع تطوير مرآب عباس بن فرناس في مدخل مطار بغداد الدولي وتأهيله بالشكل اللائق والحضاري لصالح وزارة النقل، كما قرر بأن يكون الحد الأدنى من المتحصلات النقدية عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) من قبل شركات التأمين وشركة الوساطة ومقدمي خدمات التأمين الأخرى بنسبة لاتقل عن ١٠٪ من محموع متحصلاتها، مع إلزام الجهات القطاعية المعنية كافة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص بتقديم الحد الأدنى لمتحصلاتها وكذلك آليات رفع النسبة المقترحة تدريجيا وبجدول زمني محدد".