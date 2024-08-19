2024-08-19 21:56:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مؤسسة اسايش الإقليم، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عن اعتقال ستة إرهابيين بينهم عنصر خطير استهدف 25 منتسباً في محافظة كركوك.

وقالت المؤسسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد نشوب مواجهة مسلحة بين عدد من إرهابيي داعش مع قوات الآسايش في ناحية (قرهنجير) التابعة لمحافظة كركوك بتاريخ الـ14 من الشهر الحالي، والتي استشهد إثرها عنصر الآسايش (جوامير عزيز رشيد) وأصيب عنصر آخر، كما قتل في المواجهة ذاتها إرهابي داعشي وألقي القبض على الإرهابي (حيدر كريم) مصابا".

وأضافت أنه "على الفور وانتقاما للشهيد (جوامير عزيز) تم تدمير مواقع الإرهابيين في جبل (زمبور) عبر طائرات الـ اف 16 في عملية نفذت بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الآسايش وجهاز الأمن الوطني العراقي وخلية مكافحة الإرهاب ومديرية آسايش كركوك مع غرفة عمليات كركوك"، مبينة أنه "بعد التحقيق مع الإرهابي المعتقل اعترف بتنفيذه العديد من الجرائم، من بينها الاشتراك في عمليات استهداف أكثر من (25) عنصراً من القوات الأمنية في كركوك وأطرافها".

وأكدت المؤسسة أنه "نتيجة لاعترافات الارهابي وتحقيقات قوات المديرية العامة لعمليات الآسايش، جرى اعتقال الإرهابي (علي عبد الله) في كركوك ثم أطيح بالإرهابي (مخلف زكاع الكاقولي) في ناحية الرشاد، وبالتزامن مع ذلك تم اعتقال الإرهابيين (زيدان خلف إلياس ونزهان زيدان خلف) خلال عملية أمنية أخرى نفذت بناحية (قرهنجير) وقرية (جيمن)".

وتابعت "بناء على معلومات مسبقة ونتيجة للتحقيقات جرى اعتقال الإرهابي (علاء شجاعي) في محافظة حلبجة من قبل قوات مديرية العمليات وأحيل الإرهابيون جميعا إلى العدالة"، لافتة إلى أن "الإرهابيين الستة معتقلين الآن وفقا للمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب، والتحقيق جار في ملفاتهم".