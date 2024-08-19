بمشاركة الكرخ.. تحديد موعد قرعة البطولة الآسيوية لكرة اليد

2024-08-19 22:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، اليوم الإثنين، موعد إجراء قرعة البطولة الآسيوية الـ(27) للأندية أبطال الدوري للرجال التي ستقام في دولة قطر للمدة من 13-24 /2024/11 بمشاركة ممثل العراق نادي الكرخ.وذكر بيان لاتحاد كرة اليد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الاتحاد الآسيوي لكرة اليد حدد يوم الـ(22) من الشهر الجاري موعداً لإجراء قرعة البطولة الآسيوية الـ(27) للأندية أبطال الدوري للرجال التي ستقام في دولة قطر للمدة من 13-24 /2024/11 ، بمشاركة نادي الكرخ".وأضاف، أن "البطولة ستقام بمشاركة أندية ممثل العراق نادي الكرخ والريان والدحيل من قطر والكويت وكاظمة من الكويت والخليج من السعودية والشارقة الإماراتي والشباب البحريني وأهلي سداب العماني وأوزبك الأوزبكستاني وميس كرمان الإيراني".