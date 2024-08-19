وزير التعليم: رئيس الوزراء يتابع شخصيا المشاريع الحكومية الخاصة بدعم الشباب

2024-08-19 22:07:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع شخصيا المشاريع الحكومية الخاصة بدعم الشباب.وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للشباب وهذه من النقاط المهمة التي تؤكد بأن رئيس الوزراء والحكومة داعمة لهذه الفئة"، مشيرا إلى، أن "هناك مشاريع مهمة تقدم بها الشباب عبر المنصات والبوابات الإلكترونية وعبر سفراء الشباب".وأضاف، أن "هناك دعما كبيرا من الحكومة لهذه المشاريع حتى على مستوى التصاميم، حيث فتحت بوابات لتقديم التصاميم إضافة إلى الشكاوى، وكذلك تم إطلاق منصة خاصة تحت عنوان "عين الشباب" لتشخيص المشاكل ووضع الحلول عبر المختصين".وتابع، أن "هناك تواصلا بين الوزارات والشباب، وهذه المرة الأولى التي يكون فيها مجلس أعلى للشباب يضم سبعة وزراء برئاسة رئيس الوزراء"، موضحا، أنها "واحدة من القضايا المهمة التي تدعم أن تأخذ فئة الشباب مجالها ودورها لقيادة هذه المرحلة الحرجة".وبين، أن "رئيس الوزراء تبنى المقترحات وأطلقت الحكومة المشاريع وهي حيز التنفيذ وواحدة من المقترحات المهمة هي منح القروض؛ لأن الكثير من الشباب لديه رؤية ومقترحات مشاريع ولكن العائق المادي كان حاجزا لتنفيذها لذلك أطلقت القروض الميسرة للشباب ورئيس الوزراء يتابع بنفسه الموضوع".