2024-08-19 23:07:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن رئيس الجامعة التقنية الوسطى وضاح التميمي، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، نشر 214 علمياً بحثاً في مستوعبات سكوبس ضمن المؤتمر الدولي الرابع لتقنيات الهندسة المستدامة في الكلية التقنية الهندسية – بغداد.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المؤتمر الدولي الرابع لتقنيات الهندسة المستدامة الذي أقيم في الكلية التقنية الهندسية – بغداد، شهد نشر 214 بحثاً في مستوعبات سكوبس من بينها 59 بحثاً لباحثين من الجامعة و38 بحثاً مشتركاً مع باحثين من داخل وخارج العراق".

وأضاف أن "هذا المنجز يأتي ضمن مساعي تعزيز المكانة العلمية الرصينة للجامعة عبر المحافل العالمية وتعزيز الرصانة العلمية في التخصصات الهندسية التقنية".