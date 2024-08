الناتو.. بين بناء القواعد العسكرية وتجديد التوترات الدولية

2024-08-19 23:21:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعة تستعد رومانيا لبناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فى أوروبا، على بُعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الأوكرانية ومباشرة على البحر الأسود، الذى تدعى روسيا سيطرتها عليه، بحسب موقع "إن تى في" الألمانى. فيما دشَّن حلف شمال الأطلسي في مارس/اذار الماضي قاعدة "كوتشوفا" الجوية في ألبانيا، التي تعد القاعدة الأولى في غرب […]

