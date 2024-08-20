العمل تعلن شمول المستفيدين من ذوي الاعاقة بمبادرة "العراق هويتي"

2024-08-20 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلنت هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شمول المستفيدين من خدمات الهيئة وفق القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ بمبادرة (العراق هويتي) الخاصة باصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجانا.وقالت رئيس الهيئة ذكرى عبدالرحيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هنالك تعاون كبير بين الهيئة، وفريق التواصل الحكومي الذي اثمر عن استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على شمول المستفيدين من خدمات الهيئة بمبادرة العراق هويتي".ودعت عبدالرحيم المستفيدين من خدمات الهيئة إلى "مراجعة دوائر، ومديريات الاحوال المدنية في بغداد، والمحافظات للاسراع في انجاز اصدار البطاقة مجاناً، تجنباً لقطع راتب المعين المتفرغ مستقبلاً، لكون الهيئة تعمل على مقاطعة شاملة للبيانات بالاعتماد على الرقم الوطني الموحد."