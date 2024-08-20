الطرق التي ستقطع في بغداد خلال الزيارة الاربعينية

2024-08-20 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصلت "بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، على موقف مروري للطرق التي ستقطع في العاصمة بغداد خلال الزيارة الاربعينية.

وبحسب الموقف، فأن "أصحاب المواكب بدأوا بنصب مواكبهم على خط الزائرين من سريع محمد القاسم باتجاه سريع الدورة، وان هذا الطريق مفتوح بالوقت الحاضر، في حين تم قطع طريق المشتل باتجاه بغداد الجديدة كونه خط الزائرين اما بخصوص السايد الآخر مفتوح لسير المركبات".

وتضمن الموقف ايضاً "تحويل عجلات الصالون القادمة من بغداد الى طريق المسيب- كربلاء وطريق الجرف- كربلاء باتجاه منطقة الحر والسماح للباصات فقط بالوصول إلى باب العباس العمود 10".