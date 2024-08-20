صحة صلاح الدين: نشر 20 مفرزة طبية لتقديم الخدمة للزائرين في سامراء وبلد

2024-08-20 00:56:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت مديرية صحة محافظة صلاح الدين، نشر أكثر من 20 مفرزة طبية لتقديم الخدمة للزائرين في مدينة سامراء وقضاء بلد بمناسبة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وقال مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "استنادا الى توجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي وبمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) تصل يوميا الالاف من الزائرين الى مدينة سامراء حيث الامامين العسكريين (عليهما السلام) ومدينة بلد لمرقد السيد محمد (عليه السلام)، تم نشر مفارز طبية في مدخل مدينة سامراء وعلى طول الطريق الواصل بين مدخل قضاء الدجيل من العاصمة بغداد ومدخل قضاء بلد وصولا الى مرفد السيد محمد باكثر من 20 مفرزة طبية ".واضاف، ان "هذه المفارز الطبية مزودة بسيارات اسعاف تم نشرها على طول الطريق وتم تزويد هذه المفارز بالأدوية والمستلزمات الطبية وايضا تضم كوادر تمريضية لتقديم الخدمات الطبية للزائرين على طول الطريق من مدخل العاصمة من بغداد الى قضاء سامراء".