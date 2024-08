نواب يدعمون فكرة تحويل "محاكمة زهير" إلى علنية لكشف كل المتورطين ويستبعدون البراءة

2024-08-20 01:14:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسنتضامن نواب مع دعوة نور زهير، المتهم الرئيسي بما يعرف بـ"سرقة القرن"، بتحويل محاكمته الى علنية، فيما وصف آخرون بان ظهوره العلني هو محاولة للضغط على القضاء.وحتى الان لا يعرف بوجه التحديد، المبلغ الاجمالي لسرقة اموال امانات الضريبة، الذي فضح قبل عامين، او اسماء شركاء زهير وما بذمة الاخير ورفاقه.واستفز ظهور زهير على […]

