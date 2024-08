الهجرة: عدد العائدين من مخيم الهول إلى العراق بلغىى 4 آلاف

2024-08-20 01:14:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أن عدد العائدين من مخيم الهول إلى العراق، وصل عددهم إلى نحو 4 آلاف، مشيرة إلى أن هناك اتفاق بالرأي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ضرورة إعادة النازحين في مخيمات أربيل ودهوك إلى مناطقهم الأصلية.وقال وكيل الوزارة كريم النوري، أمس الاثنين (19 آب 2024)، إن "مخيم الهول في […]

