اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةجريدة المدىاخبار العراق السياسية › الهجرة: عدد العائدين من مخيم الهول إلى العراق بلغىى 4 آلاف

الهجرة: عدد العائدين من مخيم الهول إلى العراق بلغىى 4 آلاف

متظاهرون يخترقون الحاجز الأمني في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو وقوات الأمن تتدخل
متظاهرون يخترقون الحاجز الأمني في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو وقوات الأمن تتدخل
2024-08-20 01:14:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أن عدد العائدين من مخيم الهول إلى العراق، وصل عددهم إلى نحو 4 آلاف، مشيرة إلى أن هناك اتفاق بالرأي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ضرورة إعادة النازحين في مخيمات أربيل ودهوك إلى مناطقهم الأصلية.وقال وكيل الوزارة كريم النوري، أمس الاثنين (19 آب 2024)، إن "مخيم الهول في […]

The post الهجرة: عدد العائدين من مخيم الهول إلى العراق بلغىى 4 آلاف appeared first on جريدة المدى.

واصل المتابعة على جريدة المدى