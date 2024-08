2024-08-20 01:14:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد في لقاء مع موقع، ذي ناشنال الاخباري، حذر القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة يونامي في العراق، كلاوديو كوردوني، من ان الحرب الدائرة في غزة تدفع بالعراق الى ان ينجر لمواجهة تتوسع جبهاتها هو أصلا يحاول تجنبها، مشيرا الى انه يدعو جميع الأطراف الى التهدئة وإيقاف الحرب والمضي نحو حل […]

