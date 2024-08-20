السوداني يصل الى ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع

2024-08-20 08:43:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية في قطاعات الكهرباء والصحة والرياضة والسياحة، وإطلاق العمل في مشاريع جديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، إن من بين المشاريع الخدمية التي سيفتتحها السوداني خلال زيارته للمحافظة هي بوابة المحافظة الغربية و ملعب الناصرية الاولمبي

يشار إلى أن السوداني كان قد اجرى خلال الفترة الماضية زيارات مشابهة الى عدد من المحافظات افتتح فيها عددا من المشاريع الخدمية والاقتصادية.