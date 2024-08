تلفزيون الناصرية: رئيس الوزراء يصل قاعد ة الامام علي الجوية في الناصرية

2024-08-20 08:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد تلفزيون الناصرية بأن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وصل اليوم إلى قاعدة الإمام علي الجوية في مدينة الناصرية. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة رئيس الوزراء في محافظة ذي قار، حيث من المتوقع أن يشرف على افتتاح عدد من المشاريع الحيوية ويلتقي بالمسؤولين المحليين لمناقشة قضايا التنمية والخدمات...

