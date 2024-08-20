الداخلية: القبض على 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد والبصرة

2024-08-20 09:07:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد والبصرة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن" مفارز اللواء الرابع في جانب الرصافة، القت القبض على (3) متهمين وضبطت عجلاتهم لعدم وجود أوراق رسمية مذكور فيها الجهة المستفيدة من المنتوج النفطي المحمل".

وفي السياق ذاته أكد البيان ان" قوة من اللواء التاسع القت القبض على متهم يشتبه بأنهُ قام بإحراق عجلة ركاب فارغة داخل احدى المنشآت النفطية في محافظة البصرة"، مبينا انه" تم إيداعهم في التوقيف وحجز العجلات استكمالاً للتحقيقات وعرض أوراق الدعاوى على القاضي المختص".