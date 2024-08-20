لا نريد قطع ارزاقهم.. الخدمات النيابية: أصحاب "البسطيات" يرفضون مزاولة أعمالهم بشكل قانوني

2024-08-20 09:07:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مديحة المكصوصي، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أن الحكومة العراقية جادة بإيجاد حلول حقيقية وواقعية للمتجاوزين، فيما بينت أنها لا تريد قطع ارزاق المواطنين.

وقالت المكصوصي لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية لا تريد قطع ارزاق أي احد، ولا نحن في البرلمان نقبل بان يتم قطع ارزاق أصحاب الدخل المحدود من الطبقات الفقيرة، لكن بالمقابل نحن مع تنفيذ القوانين ومنع أي تجاوزات على الأماكن العامة".

وأضافت إن "الحكومة العراقية أعطت الكثير من الحلول لأصحاب (البسطيات) في مناطق بغداد المختلفة من المتجاوزين، من خلال تخصيص ساحات نظامية لهم لغرض مزاولة عملهم بشكل قانوني وسليم لكن هم يرفضون ذلك".

وتابعت المكصوصي: "حتى بعد الازالة يعاودون الى التجاوز من جديد من خلال ارجاع (البسطيات) في نفس الأماكن"، مؤكدة أن "هذه مشكلة تعاني منها معظم مناطق بغداد، وليس الامر يختصر على المناطق الشعبية والفقيرة فقط".

وقد أصدرت أمانة العاصمة قرارا يقضي بنقل كل الأسواق التي تبيع السلع والبضائع بالجملة من مركز المدينة إلى أطراف العاصمة بغية تقليل الزحام وإضفاء جمالية أكثر على بغداد.