مؤسسة حكومية تشكو من قلة التخصيصات المالية

2024-08-20 09:18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شكت مؤسسة الشهداء من أن قلة التخصيصات المالية، تؤخر صرف مستحقات المسجلين من ضحايا الحشد الشعبي لديها، البالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف شهيد، و25 ألف مصاب. وأوضح مدير عام دائرة الحشد الشعبي في المؤسسة طارق المندلاوي أن الكثير من المستحقات المادية والمعنوية تسعى المؤسسة لاستحصالها لهم كونها حقوقا لابد من الحصول عليها بموجب القانون، أسوة بالمسجلين على قطع أراض أو وحدات سكنية، وهو ما دعا المؤسسة إلى مفاتحة الجهات المختصة لتخصيص قطع أراض أو مفاتحة هيئة الاستثمار لتخصيص وحدات سكنية لهم، مع مفاتحة وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية المدعومة لهم. في السياق نفسه، أوضح أن المؤسسة تواجه إشكالية في قلة المبالغ المالية المخصصة لها ضمن الموازنة، البالغة 325 مليار دينار، منبها إلى أن المؤسسة تسلمت نحو 150 مليار دينار من المبلغ، وجرى توزيعها بين مديرياتها الثلاث، وهم ضحايا النظام المقبور والإرهاب وكذلك الحشد الشعبي، منوها بأن تقسيم المبالغ يكون بحسب الأعداد والنسب والأولوية للمشمولين بموجب خطط تعدها كل دائرة لمستفيديها. للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021