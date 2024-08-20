2024-08-20 09:18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تبدأ وزارة التجارة منتصف الشهر المقبل، عمليَّة تحديث البيانات للبطاقة التموينية الإلكترونية في جانب الرصافة ببغداد، وبقيَّة المحافظات. وقال مدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة طالب حسن نعمة في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ وزارته ستباشر منتصف شهر أيلول المقبل عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في جانب الرصافة ببغداد إضافة إلى أقضية ونواحي بقية المحافظات المتبقية. وأشار إلى أنَّ وزارته كانت قد حدثت البيانات لجانب الكرخ إضافة إلى محافظات النجف الأشرف والمثنى وكربلاء المقدسة وكركوك ودهوك، منوهاً بأنَّ المواطنين بمقدورهم تحديثها إلكترونياً دون الحضور إلى المراكز، وإجراء عملية الشطر والنقل والإضافة لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة. وبيّن نعمة أنَّ وزارته تمتلك 25 فرع تموين في البلاد، بضمنها سبعة في بغداد وثلاثة في الإقليم، إضافة إلى امتلاكها 573 مركز تموين في بغداد والمحافظات والإقليم، مشيراً إلى مباشرة وزارته تأهيل بناية فرع تموين الرصافة الجديد المنشأ بمركز مبيعات الرصافة، للمباشرة بإطلاق أتمتة البطاقة التموينية فيها خلال المدة القليلة المقبلة، لتنظيم توزيع البطاقة التموينية وتوثيق عمليات الوكلاء لعمليات الشطب والنقل والإضافة.