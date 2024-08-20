2024-08-20 09:21:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، اليوم الثلاثاء، خضوع شحنات مستوردة في مطار بغداد الدولي للفحص الاشعاعي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "فريق التفتيش في مديرية الرقابة الاشعاعية التابعة إلى الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، قام بإجراء الكشف الاشعاعي في الشحن الجوي عبر مطار بغداد الدولي على شحنات المواد المشعة المستوردة لصالح عدد من المؤسسات الصحية والصناعية للتأكد من سلامتها اشعاعياً".

وأضاف أن "إجراء الكشوفات والقياسات الاشعاعية مستمر على شحنات المصادر المشعة المستوردة الواصلة إلى الوطن عبر الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي"، مبيناً أن "فرق المديرية قامت بإجراء فحص اشعاعي لعدد من المواد والتي تستخدم للأغراض العلاجية وكذلك المصادر المشعة المستوردة لصالح معامل السمنت والتي تستخدم لغرض تحليل جودة المواد المنتجة".

وأكد أن "نتائج الفحص أثبتت مطابقة الشحنات للمواصفات الفنية في التراخيص الممنوحة من قبل الهيئة"، مشيراً الى أن" الهيئة تسعى من خلال فحص السلع والبضائع كافة الى توفير السلامة والحماية للمواطنين والبيئة العراقية من أي مواد مشعة أو ملوثة ومنعها من دخول البلاد، ورصد أي جسم ملوث أو يحمل مصدراً إشعاعيا".