تقليص الخلافات على اتفاق غزة تهبط بأسعار النفط

2024-08-20 09:28:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، بعد تقلص الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وهبطت أسعار خام برنت 12 سنتا أو 2.02 دولار أو 0.15 بالمئة إلى 77.54 دولار. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي تنتهي الثلاثاء، 74.23 دولار للبرميل، بانخفاض 14 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وانخفض عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا في التداول 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.52 دولار.

وهبط برنت نحو 2.5 بالمئة الاثنين، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة.