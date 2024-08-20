2024-08-20 09:28:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، الإطاحة بمجرم يدعى "العتاك" بعد مواجهة مسلحة في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات في البصرة تمكنت من إلقاء القبض على المجرم المعروف بلقب (العتاك)"، مبينة أن "المتهم متورط في سلسلة من السرقات التي استهدفت كابلات الضغط العالي في مختلف أنحاء المحافظة".

وأضافت إن "العملية تمت من قبل قوة قاطع نجدة حي الحسين، بعد مواجهة مسلحة مع المجرم، حيث ضبطت بحوزته 113 كابل ضغط عال متعدد القياسات، بالإضافة إلى بندقية نوع كلاشينكوف ودراجة نارية من نوع (ستوته) من دون أوراق ثبوتية"، مؤكدة أنه "تم تسليمه إلى مركز شرطة الجهاد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".