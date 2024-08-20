انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر في العمارة

2024-08-20 09:28:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، انقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بعد رمي نفسها من أعلى جسر في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز قسم شرطة النجدة تمكنت من انقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بعد رمي نفسها من أعلى جسر في قضاء العمارة محاولةً الانتحار".

وبينت القيادة أن "انتشار ويقظة المفارز المتواجدة قرب المكان والتحرك الفوري حال دون إنهاء حياة الفتاة وإنقاذ حياتها من الموت"، مشيرة الى انه "سوف يتم تسلميها الى ذويها بموجب وصل استلام رسمي وتعهد خطي".



