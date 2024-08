2024-08-20 09:36:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وصل صباح اليوم الثلاثاء وزير الثقافة الى مدينة اور السياحية تمهيدا لافتتاحها.انتهى.al

