زيدان والأعرجي يبحثان القضايا المتعلقة بالشأنين القانوني والأمني

2024-08-20 10:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي القضايا المتعلقة بالشأنين القانوني والأمني.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له".وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأنين القانوني والأمني".