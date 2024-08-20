زيدان والأعرجي يبحثان القضايا المتعلقة بالشأنين القانوني والأمني
2024-08-20 10:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي القضايا المتعلقة بالشأنين القانوني والأمني.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأنين القانوني والأمني".
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي القضايا المتعلقة بالشأنين القانوني والأمني.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأنين القانوني والأمني".