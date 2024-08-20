طقس العراق.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2024-08-20 10:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل طقس العراق للأسبوع الحالي، فيما توقعت انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً حاراً وفي المنطقة الشمالية بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وديالى وكركوك ونينوى والمثنى 47 وأربيل وواسط وبابل والديوانية والنجف الأشرف 46 وكربلاء المقدسة وميسان والأنبار وصلاح الدين والبصرة وذي قار 48".

وأضاف البيان أن "يوم الخميس، سيكون الطقس صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

وتابع أن "طقس الجمعة سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت إلى أن "يوم السبت القادم، سيكون الطقس صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في البلاد".