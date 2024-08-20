2024-08-20 10:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بمراعاة الحجم السكاني لمحافظة البصرة والمضي بشمول مواطنيها بمنح الرعاية وغيرها.

وقال رئيس اللجنة حيدر المرياني في حديث لـ"لبغداد اليوم"، إن" وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، ورغم ضعف التواصل معها الا ان مجلس المحافظة داعم لدوائرها بغض النظر عن إنها منقولة الصلاحيات من عدمها كون تلك الدوائر تقدم خدمة لأبناء المحافظة وبالتالي فأن اللجنة متعاونة مع مدراء تلك الدوائر".

وبين المرياني، إن" خطة مشاريع المحافظة هذا العام ممكن ان تشهد دعمًا كبيرًا من ناحية بناء الدوائر وغيرها خدمة لتلك الدوائر بما يعزز تقديم خدمة أكثر لمواطني المحافظة.

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