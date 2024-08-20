الذهب يتماسك فوق مستوى 2500 دولار

2024-08-20 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2500 دولار، في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، بدعم من ضعف العملة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:38 بتوقيت بغداد. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2543.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.39 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.41 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.25 دولار.

المصدر: وكالات