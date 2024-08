"خسارة العراق كبيرة".. اعتقال 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية

2024-08-20 10:42:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدىأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد والبصرة. وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن "مفارز اللواء الرابع في جانب الرصافة، ألقت القبض على (3) متهمين، وضبطت عجلاتهم لعدم وجود أوراق رسمية مذكور فيها الجهة المستفيدة من المنتج النفطي المحمل". وأردف، أن "قوة من اللواء التاسع ألقت القبض على […]

