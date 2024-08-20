لهذا السبب.. خلو مؤشر قطاع السياحة والسفر لعام 2024 من بيانات العراق

2024-08-20 10:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للتحليل الاقتصادي منار العبيدي عن أسباب تراجع قطاع السياحة في العراق، مشيراً الى ان الحكومة لم تضع هذا القطاع ضمن برنامجها. وقال العبيدي في تقرير نشره على منصة فيسبوك، إن “خلو مؤشر قطاع السياحة والسفر لعام 2024 من بيانات العراق يعود لعدة أسباب منها عدم اهتمام الهيئات الحكومية والوزارات المختصة بملف السياحة وغيره بهكذا نوع من المؤشرات والتقارير على الرغم من اهميتها لدى الاخرين”. وأضاف ان “احد أسباب تراج قطاع السياحة هو عدم توفر البيانات او عدم دقتها لدى الجهات المختصة التي من شأنها قياس مستوى تطور القطاع الامر الذي يجعل من الصعوبة قياس اي مؤشر تابع للعراق”. وأوضح العبيدي ان “الحكومة غير مهتمة بقطاع السياحة بشكل عام على الرغم من انه البديل الحقيقي والسريع والاكيد للقطاع النفطي في العراق”. وتابع ان “العراق يمتلك اماكن تاريخية ودينية واثرية وحتى سياحية يجعل من الصعب على مختلف دول العالم منافسته نتيجة للارث التاريخي والديني الذي يمتلكه العراق عكس اي القطاعات الأخرى”. يشار الى ان العراق لم يكن ضمن مؤشر السياحة والسفر الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي لقياس مؤشرات تنمية قطاع السياحة والسفر حول العالم لسنة 2024. وتم شمول 119 دولة في هذا المؤشر ولم يكن العراق من ضمن هذه الدول التي شملتها الدراسة اذ احتلت الولايات المتحدة الامريكية المركز الاول تليها اسبانيا ثم اليابان. وعلى مستوى دول الشرق الاوسط احتلت الامارات العربية المتحدة المركز الاول على مستوى منطقة الشرق الاوسط والـ18 عالميا تليها السعودية في المركز ال 41 عالميا ثم قطر في المركز 53 عالميا.