امانة بغداد: المباشرة بأعمال تحويل معسكر الرشيد الى مدينة ترفيهية كبيرة

2024-08-20 10:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت امانة بغداد المباشرة بتحويل اراضي معسكر الرشيد الى مدينة ترفيهة كبيرة ، مشيرا الى ان مساحة الارض تبلغ اكثر من 5 الاف دونم . وقال المتحدث الرسمي بأسم امانة بغداد محمد الربيعي في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، ان التصميم للمدينة الترفيهية يضم مجموعة فعاليات ونشاطات ثقافية وسياحية وكل مايتعلق بوسائل الساحات الخضراء والمدن الترفيهية ، مبيناً ان مجلس الوزراء صادق في وقت سابق على تحويلها الى مساحات خضراء ومرافق سياحية ومع اكمال الاجراءات القانونية التي تمت بموجبها تحويل ملكية الارض الى امانة بغداد باشرت الدوائر المعنية برفع التجاوزات وتسوية الاراضي من قبل الشركة المستثمرة ومسح موقع العمل . واضاف ان المشروع يتضمن الكثير من الفعاليات واهمها الذي يمثل 85 بالمئة مساحات خضراء ستسهم بشكل كبير في تغير مناخ العاصمة بغداد وكذلك توفير فرص العمل كثيرة للشباب ، ونفي ان يكون مشروع المدينة الترفيهية في معسكر الرشيد بديلا عن متنزه الزوراء .