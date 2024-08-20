بغداد .. تحرير فتاة مختطفة وإنقاذ امرأة حاولت الانتحار لرفض أهلها الزواج من "مصري"

2024-08-20 10:49:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، بتحرير فتاة مختطفة والقاء القبض على احد الخاطفين شرقي العاصمة.

ووفقا لبيان صادر عن القيادة، فإنه "أثر معلومات تفيد بوجود حالة خطف لإحدى الفتيات ومساومة ذويها للحصول على مبالغ مالية على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من خلية مكافحة الخطف وكتيبة استطلاع القيادة ومفرزة من مكافحة اجرام النجف بإسناد جهد استخباري مميز من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية ورصد ومتابعة مكان تواجد الخاطفين، تم مداهمة المكان وتحرير الفتاة المختطفة وإلقاء القبض على أحدهم وذلك ضمن منطقة "الحسينية" شرقي العاصمة".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

في غضون ذلك كشف مصدر امني، لوكالة شفق نيوز، عن إنقاذ امرأة مواليد العام 1986 حاولت رمي نفسها من اعلى جسر "السنك" وسط بغداد بدافع الانتحار.

وعزا المصدر سبب إقدامها على الانتحار لعدم قبول ذويها الزواج من رجل (مصري) الجنسية.