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المحكمة الاتحادية ترد الدعوى ببطلان إجراءات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك

مراسل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
مراسل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
2024-08-20 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية، حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، رد الدعوى بإصدار أمر ولائي ضد جلسة انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك.

وبحسب الوثيقة، فأن "المحكمة الاتحادية قررت انتفاء صفة الاستعجال وحالة الضرورة لإصدار أمر ولائي ضد إجراءات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، التي تمخض عنها اختيار المحافظ ريبوار طه، إلى جانب رئاسة وأعضاء المجلس".

أدناه نص الوثيقة:





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