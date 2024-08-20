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السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل

مراسل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
مراسل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
2024-08-20 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024) بتعطيل الدوام الرسمي، الأحد المقبل، تزامنًا مع أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق للخامس والعشرين من شهر آب، سنة 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة".

وأضافت إن "التوجيه جاء تزامنًا مع أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

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