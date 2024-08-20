صدور نتائج الدورة الرابعة لجائزة دمشق للقصة القصيرة جداً- 2023-2024
2024-08-20 12:12:05 - المصدر: راي اليوم
صدرت نتائج الدورة الرابعة لجائزة دمشق للقصة القصيرة جداً، والتي نظمتها رابطة القصة القصيرة جداً في سوريا بالتعاون مع دار المرساة للطباعة والنشر والتوزيع من اللاذقية- سوريا.
حيث حصدت المركز الأول الكاتبة جمانا العامود من سوريا عن مجموعتها /أنوثة مصلوبة/ والمركز الثاني كان من نصيب الكاتب العراقي محمد العلوي عن مجموعته /ما وراء الضباب/ والمركز الثالث كان مناصفة بين الكاتب أكثم جهاد من الأردن عن مجموعته /قتام/ والكاتبة رغدا العلي من سوريا عن مجموعتها /بين روحين/.
علماً أنه شارك بالمسابقة أربعون كاتبا من مختلف دول العالم، وانتقل للقائمة الطويلة 36 مجموعة قصة قصيرة جداً، وانتقل إلى القائمة القصيرة 12 مجموعة قصة قصيرة جداً.… [+]