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صدور نتائج الدورة الرابعة لجائزة دمشق للقصة القصيرة جداً- 2023-2024

مراسل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
مراسل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
2024-08-20 12:12:05 - المصدر: راي اليوم

صدرت نتائج الدورة الرابعة لجائزة دمشق للقصة القصيرة جداً، والتي نظمتها رابطة القصة القصيرة جداً في سوريا بالتعاون مع دار المرساة للطباعة والنشر والتوزيع من اللاذقية- سوريا.

حيث حصدت المركز الأول الكاتبة جمانا العامود من سوريا عن مجموعتها /أنوثة مصلوبة/ والمركز الثاني كان من نصيب الكاتب العراقي محمد العلوي عن مجموعته /ما وراء الضباب/ والمركز الثالث كان مناصفة بين الكاتب أكثم جهاد من الأردن عن مجموعته /قتام/ والكاتبة رغدا العلي من سوريا عن مجموعتها /بين روحين/.

علماً أنه شارك بالمسابقة أربعون كاتبا من مختلف دول العالم، وانتقل للقائمة الطويلة 36 مجموعة قصة قصيرة جداً، وانتقل إلى القائمة القصيرة 12 مجموعة قصة قصيرة جداً.

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