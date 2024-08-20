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محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي 6 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية

مراسل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
مراسل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة
2024-08-20 12:14:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

قرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، تعطيل الدوام الرسمي 6 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة المثنى قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء المصادف 2024/8/21 ولغاية يوم الأثنين المصادف 2024/8/26 بمناسبة الزيارة الأربعينية للأمام الحسين (ع)".

وتابع: "أما بخصوص الدوائر الخدمية فهي سلطة تقديرية لمديري تلك الدوائر وحسب الصلاحيات الممنوحة لهم".


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