محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي 6 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية

2024-08-20 12:14:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

قرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، تعطيل الدوام الرسمي 6 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة المثنى قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء المصادف 2024/8/21 ولغاية يوم الأثنين المصادف 2024/8/26 بمناسبة الزيارة الأربعينية للأمام الحسين (ع)".

وتابع: "أما بخصوص الدوائر الخدمية فهي سلطة تقديرية لمديري تلك الدوائر وحسب الصلاحيات الممنوحة لهم".



