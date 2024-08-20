محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي 6 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية
2024-08-20 12:14:06 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - المثنى
قرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، تعطيل الدوام الرسمي 6 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية.
وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة المثنى قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء المصادف 2024/8/21 ولغاية يوم الأثنين المصادف 2024/8/26 بمناسبة الزيارة الأربعينية للأمام الحسين (ع)".
وتابع: "أما بخصوص الدوائر الخدمية فهي سلطة تقديرية لمديري تلك الدوائر وحسب الصلاحيات الممنوحة لهم".