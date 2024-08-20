2024-08-20 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتغادرنا بعد غد الخميس، بعثة فريق الشرطة بكرة القدم إلى القاهرة، لغرض إقامة معسكر تدريبي هناك تحضيراً لمنافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم.وقال عضو المكتب الإعلامي في نادي الشرطة أثير الشويلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرى الاتفاق مع الجانب المصري على تنظيم معسكر تدريبي في القاهرة يتضمن إقامة مباريات تجريبية مع الفرق المصرية بالتزامــن مع البرنامج السنوي الذي قدمه الجهاز التدريبي تحضيراً لدوري نجوم العراق وبطولة النخبة الآسيوية”، منوها بأن " التدريبات بدأت قبل عشرة أيام في ملعب وزارة الشباب والرياضة، وتضمنت تمارين الحديد والقوة البدنية بواقع وحدة تدريبية يومياً".وأكد أن "الطاقم الفني أنجز خلال الأيام الماضية جميع التعاقدات مع اللاعبين المحترفين والمحليين، ولا تزال هناك صفقة واحدة قيد الإنجاز من أجل ضم أحد المهاجمين الأجانب الذي سيدافع مع الفريق عن درع الدوري في الموسم المقبل".وأشار إلى أن "ملعب النادي وصل إلى مراحل متقدمة ومن المؤمل تسلمه نهاية شهر أيلول المقبل، حيث شملت أعمال البناء تجهيز أرضية الملعب، إلى جانب الانتهاء من تأسيس الكهرباء والإنارة، ليكون جاهزاً لاستقبال الوحدات التدريبية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل".