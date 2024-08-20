2024-08-20 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد -واعيواصل منتخبنا بكرة السلة على الكراسي تدريباته المنتظمة في معسكره التدريبي المقام حالياً في مدينة السليمانية استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة.وقال نائب رئيس اتحاد السلة البارالمبي عبد الكريم باقر في بيان للجنة البارالمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخبنا الوطني بكرة السلة على الكراسي يواصل تدريباته المنتظمة في معسكره الداخلي الذي انطلق في الخامس عشر من الشهر الحالي ويستمر للغاية السابع والعشرين من الشهر نفسه بكل همة ونشاط وتفاني تحضيراً للمنافسات الخارجية المقبلة".وأضاف أن "13 لاعباً ينتظمون في المعسكر الداخلي تحت إشراف الملاك التدريبي المؤلف من الإيراني عباس خاكي ومساعده قصي غسان الذي يستمر لمدة أسبوعين تحضيراً للاستحقاقات الخارجية التي تنتظر منتخبنا مطلع العام المقبل".وأشار الى "وجود رغبة واندفاع حقيقي وهمة كبيرة من لاعبينا وجهازهم الفني خلال الوحدات التدريبية لغرض تطوير مستوياتهم الفنية نحو الأفضل كي يكونوا بكامل الجاهزية لأي مهمة خارجية كما وجدنا لغة مشتركة ومتناغمة بين الملاك التدريبي ولاعبينا للبحث عن أداء أفضل ومستوى أحسن في الاستحقاقات الخارجية".