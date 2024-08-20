اجراءات قضائية تنقذ اراضي نادي الفروسية من استيلاء احدى الشركات (وثائق)

2024-08-20 13:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت دائرة عقارات الدولة وضع اشارة حجز على أرض تابعة لنادي الفروسية في العاصمة بغداد، بعد محاولات لطرحها للاستثمار.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ "نشيركم إلى ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ذي العدد 674 في ۲۰۲4/7/31 والمرفق طيا راجين تنفيذ مضمونه فورا بوضع اشارة عدم التصرف على العقارات المرقمة ( 5634/3 و ۲۱۱۹/5 مقاطعة ۱۹ غزالية ) وعدم التصرف بها إلا بأشعار من المحكمة المذكورة".

وفي السياق؛ أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ على خلفيات القرار القضائي وأسباب الحجز على أرض نادي الفروسية.

وقال المصدر الذي عزز حديثه بوثائق؛ إن ما حصل لنادي الفروسية الرياضي بتاريخ 19 آذار 2024 حاولت شركة صقر النهرين الاستيلاء على كامل أراضي نادي الفروسية الرياضي و تحويله الى مجمع سكني و مجمعات تجارية و مستشفى أهلي بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي السابق.

وأضاف أنه بعد كشف الموضوع من قبل رئيس النادي الجديد والذي تسلّم المنصب بتاريخ 20 / 5 / 2024، قام بايقاف اجراءات تحويل كامل الأراضي الى شركة صقر النهرين كما موضح بالكتب الموجهة الى امانة بغداد.