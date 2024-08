رئيس مجلس الوزراء يعلن من الناصرية إطلاق حزمة مشاريع إنتاج وتوسعة في قطاع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

2024-08-20 13:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من الناصرية التي وصلها اليوم الثلاثاء، عن إطلاق العمل في عدد من المشاريع المتعلقة بتوسعة وتطوير شبكات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية بالمحافظة، فضلاً عن مجموعة من مشاريع توسعة المحطات الإنتاجية. وأشار بحسب بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية انه وخلال زيارة “إلى...

